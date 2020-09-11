Генпрокуратура пообещала активнее выявлять организаторов массовых беспорядков

Представитель Генпрокуратуры заявил, что ведомство будет активнее искать организаторов протестных акций. Фото: БелТА.

«Комсомолка» уже писала о том, что заявил президент Беларуси насчет возмещения ущерба после массовых беспорядков. По словам Александра Лукашенко, акции протестов заканчиваются погромами, и виновные должны за это отвечать, в том числе «рублем».

В продолжение темы в пятницу, 11 сентября, с заявлением выступил представитель Генеральной прокуратуры Беларуси. По словам зама генпрокурора Алексея Ступа, в ведомстве намерены активизировать работу по выявлению организаторов массовых беспорядков, сообщила БелТА.

- Будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков, - уточнил представитель Генеральной прокуратуры.

Также зам генпрокурора добавил, что в Беларуси на данный момент все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан, давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность.

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