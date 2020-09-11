"Белорусы не делают ничего плохого, они просто выходят на улицу, а против них - ОМОН и военные". Биатлонистка Скардино высказалась о протестах

Надежда Скардино Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино высказалась о белорусских протестах.

- Беларуси нанесен огромный имиджевый удар. Если раньше были какие-то усилия дипломатов, они рассказывали о нашей стране как о безопасном и красивом месте в центре Европы, то теперь все старания сведены на нет, - сказала Надежда изданию sports.ru.

Cкардино задается вопросом: кто захочет ехать в Беларусь после фотографий, которые люди видят в иностранных СМИ.

- Слышала версию, что выходящим на митинги платят по 30-60 рублей. Но когда я видела девушек в белых платьях с цветами, которые таким образом оказывали поддержку соотечественникам, чисто психологически я была солидарна с ними, - говорит спортсменка.

Надежда говорит, что для нее очевидно, что белорусы не хотят насилия.

- Они выходят исключительно на мирные протесты – об этом говорят мои знакомые и друзья. Люди лишь требуют справедливости. Они не делают ничего плохого, они просто выходят на улицу – а против них ОМОН и военные.

Надежда рассказывает, что сейчас многие боятся пострадать за то, что публично выскажут мнение.

- Но я сейчас говорю, потому что я белоруска, мой сын – белорус, - высказывается биатлонистка. - Заметила, кстати, за собой в последнее время, что, когда у меня спрашивают, откуда я, отвечаю: из Беларуси. Потом, правда, добавляю, что родилась в России, и там сейчас живет моя семья. Но в душе и в сердце я давно белоруска, и мне не все равно, что происходит в моей стране. Я поддерживаю свой народ. Считаю, все изначально можно было решить мирным путем.