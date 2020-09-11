На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

Представители Вишеградской группы. Фото: tass.ru

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия хотят предложить жителям Беларуси проект экономического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Вишеградской группой, в которую входят Словакия, Польша, Венгрия и Чехия на запланированном внеочередном саммите Евросоюза, будет представлен пакет поддержки народа Беларуси. 11 сентября об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. На ней обсуждались итоги встречи глав правительств V4 в Люблине, сообщает ТАСС.

«Мы хотим предложить гражданам Беларуси проект экономического сотрудничества», - сказал Моравецкий, сразу разъяснив, что имеется ввиду и энергетическая безопасность, сотрудничество в информационной и инфраструктурной отраслях. «Также для белорусов мы хотим предложить безвизовое перемещение», - заявил он.

«Во время ближайшего саммита Евросоюза мы представим этот пакет», - сказал премьер-министр Польши.

Моравецкий также добавил, что премьерами согласована общая позиция по ситуации в Республике Беларусь. «Мы осуждаем все репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим. Призываем немедленно освободить политических заключенных», - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что не хочет присутствовать на официальной встрече с представителями белорусской оппозиции, которая должна состояться в рамках Вышеградской четверки.

24-25 сентября состоится саммит Евросоюза. Он созывается для того, чтобы обсудить экономические последствия пандемии и путей их преодоления. Обсуждаться также будут острые международные вопросы, в которые будет включена ситуация в нашей стране и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией с одной стороны, которых поддерживает Евросоюз, и Турцией с другой.

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