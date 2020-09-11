Силовиками окружено посольство Швеции в Минске: туда вбежали два белоруса и просят убежища после акций протеста

Сейчас посольство Швеции оцеплено силовиками Фото: Дмитрий БРУШКО

11 сентября жители Витебска Владислав Кузнечик и его отец Виталий попали на территорию посольства Швеции в Минске, спасаясь от преследования после мирной акции. Сейчас там дежурит милиция. Владислав записал видео, в котором объяснил причины их поступка. Запись опубликовал телеканал Belsat.

На ней он рассказал, что он и его отец участвовали в мирной акции протеста 6 сентября в Витебске. Отец и сын были задержаны сотрудниками ОМОНа, избиты. К ним был применён слезоточивый газ, после чего у Виталия появились проблемы со зрением. Владиславу удалось вытянуть отца от силовиков и уйти. После этого случая они четыре дня не появлялись дома. Через знакомых семья узнала, что за их близкими ведется слежка.

«Знакомые написали, что Швеция может поддержать, что она гуманная страна, что она не оставит все просто так, это беззаконие в стране. Поэтому мы здесь. Сразу нас не пустили... Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории шведского посольства. Сейчас ОМОН полностью оцепил посольство и ждет, пока шведское посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится, потому что мы все понимаем, что нас потом могут не найти», — говорит на видео Владислав Кузнечик.

Позже он сообщил телеканалу, что шведские дипломаты пробуют связаться с руководством в Стокгольме, чтобы решить ситуацию. Им же сказали пока ждать.