Видеофакт. Не досмотр, а осмотр. Госпогранкомитет опубликовал видео досмотра авто украинского посла

Посла Украины просто попросили открыть багажник Фото: Оксана БРОВАЧ

11 сентября при пересечении украинско-белорусской границы посла Украины в Беларуси Игоря Кизима в пункте пропуска «Новая Гута» таможенники попросили открыть багажник. Видеозапись была опубликована сегодня в официальном телеграм-канале Госпогранктомитета.

Работник пункта пропуска попросил посла открыть багажник авто. Кизим ответил, что есть такое понятие как «Венская конвенция»: «Осмотр личного багажа дипломатов при пересечении границы в стране пребывания, где я работаю, не дозволяется, если у Вас нет веских причин. У Вас есть веские причины?», — спросил он.

«Так точно, поэтому личный багаж ваш мы осматривать не хотим. Мы предлагаем открыть Вам просто заднюю дверь автомобиля, мы просто осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся», — ответил сотрудник.

«Вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я вам сразу говорю, я буду писать завтра ноту… Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?» — спросил посол, открыв багажник.

Взглянув на содержимое авто, сотрудник погранкомитета поблагодарил украинского дипломата и вернул ему паспорт.

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