Минским областным судом признана незаконной августовская забастовка на «Беларуськалии»

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок Фото: "КП" Архив

11 сентября Минский областной суд признал проведение забастовки на предприятии «Беларуськалий» в августе незаконным, сообщает ресурс tut.by.

По информации источника, во время заседания к зданию суда пришло много граждан, чтобы поддержать участников стачкома «Беларуськалия». По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», представителями правоохранительных органов у суда были задержаны шесть человек.

Не так давно с иском в суд на представителей стачкома «Беларуськалия» обратилось руководство предприятия. Забастовку, объявленную 17 августа, они потребовали признать незаконной. Тогда она привела к частичной остановке предприятия. Вскоре работы возобновились.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО «Белорусская калийная компания».

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Он также добавил, что все акции, которые проходят на белорусских предприятиях, «срежиссированы» (подробности).