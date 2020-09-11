Недружественный шаг. Украина направила Беларуси ноту из-за инцидента с послом на границе

Игорь Кизим рассказал, что последние события, которые происходят в Беларуси отразились на доверительных отношениях наших стран Фото: Павел МАРТИНЧИК

Украинской стороной направлена нота в МИД Беларуси в связи с инцидентом обыска авто посла Украины в стране Игоря Кизима. МИД Украины требует предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщают РИА Новости.

Ранее Украинской стороной был отозван посол из Минска для консультирований на предмет перспектив дальнейших отношений с Беларусью. 5 сентября Игорь Кизим вернулся в столицу Беларуси. 10 сентября он рассказал, что, когда переезжал через границу, таможенники заставили его открыть багажник и показать личные вещи. Он отмечает, что за 27 лет работы дипломатом ему ни разу не приходилось сталкиваться с таким отношением к послу Украины. Он также рассказал, что последние события, которые происходят в Беларуси отразились на доверительных отношениях наших стран. Позже погранкомитетом нашей страны был опровергнут досмотр посла на границе 5 сентября. По данным структуры, был произведен не досмотр, а осмотр авто, что не противоречит Венским конвенциям.

«Сразу после инцидента связанного с обыском авто посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

По мнению МИД Украины, этот шаг в отношении к главе украинской дипмиссии в Беларуси они считают «недружественным».

«Украина оставляет за собой право, в связи с этим инцидентом, действовать на основе взаимности», - подчеркнули в ведомстве.