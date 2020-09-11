«Я понятия не имею». Ермошина заявила, что ЦИК не располагают информацией о дате инаугурации президента

«Всё организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов президента) должна быть назначена (инаугурация), — подчеркнула глава Центризбиркома Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не владеет информацией о дате, когда состоится инаугурация Александра Лукашенко, сообщила БелаПАН председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Нет, я понятия не имею», — сказала она.

Ею было разъяснено, что председателем Центризбиркома проводится церемония инаугурации, но она там как приглашенное лицо. «Всё организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов президента) должна быть назначена (инаугурация), — подчеркнула глава Центризбиркома.

По данным Центральной избирательной комиссии Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Основной его конкурент Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.

С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов. Запад не признаёт Александра Лукашенко законно избранным президентом. Россия и Китай таковым его считают.

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После объявления окончательных итогов выборов мы дозвонились председателю ЦИК Лидии Ермошиной. Спросили, что она думает о ситуации, почему в их офисе не снимают трубки и можно ли сейчас увидеть результаты по отдельным участкам (подробности).