Видеофакт. В Светлогорске спасатели освобождали ногу из железной горки 7-летнему мальчику

Спасатели разжали специнструментом спуск и поручень, мальчик не получил травм. Фото: МЧС.

ЧП с несовершеннолетним ребенком произошло в райцентре на Гомельщине в пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям с детской площадки в Светлогорске позвонили около 15.00 часов. Звонивший рассказал, что на улице Ленина на металлической горке застрял ребенок, у мальчика застряла нога, сам освободиться он не может.

- Прибывшие по вызову сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента разжали пространство между поручнем и спуском. Так мальчика освободили. Врачи «скорой» на месте освободили ребенка, госпитализация не понадобилась, - пояснили в пресс-службе УМЧС Гомельской области.

Уточняется, что в момент ЧС мама ребенка была рядом с мальчиком.

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