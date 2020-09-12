МВД о протестах 11 августа: участвовали не более 450 человек, из них 32 задержаны

Силовики в Беларуси продолжают задерживать участников протестных акций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале проинформировала, как в Беларуси прошли общественно-политические мероприятия в пятницу, 11 сентября.

В ведомстве рассказали, что проходили как протестные, так и провластные митинги. Несанкционированные мероприятия прошли в трех регионах Беларуси на 13 локациях. По информации силовиков, общая численность протестующих не превысила 450 человек. Также проходили и массовые мероприятия в поддержку действующей власти - всего 12 митингов в 5 регионах республики. На провластных акциях, по словам пресс-службы МВД, участвовали около 800 человек.

- За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 сентября правоохранители задержали 32 подозреваемых. До рассмотрения в суде дел в СИЗО и места содержания водворены 18 из них, - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях является незаконным. Предусмотренная ответственность: штраф до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. Организаторам массовых беспорядков грозит уголовная ответственность.

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