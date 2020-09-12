Минск празднует День города. Столице – 953 года!

В День города в Минске в 2020-ом году не будет массовых мероприятий. Фотоиллюстрация: Минск - 6 сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 12 сентября, белорусская столица празднует свой день рождения, все ближе подбираясь к красивой цифре с тремя нулями. Из-за пандемии коронавируса и политической обстановки праздник Минска пройдет без массовых гуляний, как это обычно бывало. Но «Комсомолка» ранее сообщала, что в этот день будут все же локальные акции, выставки и тематические мероприятия.

С праздником города Минск и его жителе поздравили и городские власти. В официальном канале Мнгорисполкома в Telegram «Минск. Официально» появилось поздравление и 2-минутный видеоклип о городе и его жителях, с поздравлениями и пожеланиями, добра, счастья и радости. «Чтобы душа пела, хотелось жить и танцевать!», - поздравил с праздником столицу один из горожан.

- Оглядываясь на еще один прожитый год, можно точно сказать, что Минск не просто город - это визитная карточка Беларуси. Город, открывающий уникальные возможности для миллионов людей, город, где можно учиться, работать, создавать собственное дело, растить детей, - говорится в сообщении Мингорисполкома. - У каждого из нас - свой Минск. И в то же время - это наш общий, любимый дом, которым мы гордимся и который хотим сделать лучше. Своим трудом, своими талантами, своими делами.

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