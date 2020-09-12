Со «стабильного» на «негативный»: Международное рейтинговое агентство изменило кредитный прогноз по Беларуси

Кредитный рейтинг международного агенства для Беларуси стал негативным. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

О том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (Standard & Poor`s) изменило свой прогноз по будущему кредитному рейтингу Беларуси, сообщило агентство БелаПАН.

Основанием для этого стала поствыборная ситуация и, как считают в S&P, неопределенность в результате «спорных президентских выборов». Белорусская ситуация по мнению аналитической компании, исследующей финансовые рынки, может оказаться затянутой, а выход из тупика - трудный. Все это становится основанием для значительных рисков.

В итоге S&P изменило свой прогноз о будущем кредитном рейтинге Беларуси со «стабильного» на «негативный». Хотя при этом сами рейтинги остались на прежнем уровне долгосрочный/краткосрочный (B/B).

- В негативном прогнозе отражаются возрастающие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси, - пояснили в рейтинговом агентстве и добавили. - Что отмечается и ускорение обмена населением сбережений на валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа, то есть после президентских выборов.

По мнению S&P, «при пессимистическом сценарии развития событий последствием станет истощение валютных резервов Нацбанка Беларуси и появление рисков для способности правительства исполнять свои условные обязательства».

- С начала августа валовые резервы Беларуси снизились на 1,4 миллиарда долларов до 2,6 месяца покрытия импорта, - подсчитали аналитики агентства.

В S&P не исключают длительность «текущей повышенной неопределенности», что создает краткосрочные и среднесрочные риски для республики. В последствии это может привести к давлению на экономический рост Беларуси и возможность доступа республики к иностранным рынкам капитала на следующие 12 - 18 месяцев.

- Масштабные демонстрации прошли по всей стране, и только в одном Минске протесты, по сообщениям, собрали несколько сотен тысяч человек, что является значительным числом для страны с населением 9,5 миллиона человек. Увеличились также и риски среднесрочных перспектив в экономике. Спорадические забастовки на госпредприятиях, вероятно, понесут ограниченные экономические последствия. Но важнее, что ухудшаться перспективы технологического сектора Беларуси. А перебои с интернетом в Беларуси подорвут доверие иностранных и внутренних деловых кругов к ИТ-сектору, который являлся важным стимулом для экономического роста республики в последние годы, - констатировали в рейтинговом агентстве.

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