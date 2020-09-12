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«Никто не выходит, обсуждаем, как будем работать»: Тихановская о возможном новом президиуме Координационного совета

В Беларуси и на свободе остается только одна из членов президиума Совета - Светлана Алексиевич
Надежда БУТОВИЧ
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Светлана Тихановская не исключает, что может быть выбран новый президиум Координационного совета.

Светлана Тихановская не исключает, что может быть выбран новый президиум Координационного совета.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О том, что к 12 сентября на территории Беларуси и на свободе остается только один из семи членов президиума Координационного совета. Это Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат, которая вошла в Совет, но по состоянию здоровья она не принимала активного участия в его деятельности. На прошедшей неделе 9 сентября Алексиевич заявляла, что не чувствует себя в безопасности и заметила подозрительных людей у дома.

Когда у Координационного совета, по сути не осталось руководства, что будет дальше, спросил tut.by у Светланы Тихановской, которая так же находится не в Беларуси.

- Да, мало кто остался на свободе из президиума, но никто не подает заявки о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум, - пояснила политик.

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