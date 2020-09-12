«Перевели без объяснения причин»: Из СИЗО №1 Колесникову увезли в Жодино

Марию Колесникову перевезли в жодинскую тюрьму. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 9 сентября, появилась официальная информация о том, что Мария Колесникова является подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ее задержали и поместили в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

В субботу, 12 сентября, стало известно, что Колесникову перевели в другое место содержания задержанных - тюрьму №8 в Жодино, с чем это связано, неизвестно. Такую информацию tut.by сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Еще в пятницу, 11 сентября, стало известно, что под стражу был взят один из адвокатов члена президиума Координационного совета Илья Салей, сообщил ТАСС.

Отец юриста Василий Салей заявил, что его сын является подозреваемым по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК Беларуси). Спустя 72 часа после задержания Илью Салея заключили под стражу, и из ИВС на Окрестина перевели в СИЗО №1 на Володарского.

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