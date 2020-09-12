Фотофакт. В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции

В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В выходные 12 - 13 сентября в Минске начали работать первые осенние ярмарки. Корреспондент «Комсомолки» пошел за сезонными витаминами в Чижовку.
Корреспондент «Комсомолки» пошел за сезонными витаминами в Чижовку.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
С утра на первых ярмарках еще немноголюдно, это замечают и продавцы: «В следующие выходные будет ажиотаж», - уверенно заявляют торговцы овощами и фруктами, исходя из многолетнего опыта.
С утра на первых ярмарках еще немноголюдно
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Да и покупатели пока только присматриваются и прицениваются, уходят не с мешками картошки, а с арбузами и дынями - закупиться впрок будет еще время, а пока можно полакомиться бахчевыми.
Покупатели пока только присматриваются и прицениваются
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как раньше сообщали в Мингорисполкоме в выходные 12 и 13 сентября в Минске стартует период сезонных ярмарок. Самая крупная проходит на площадке у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской 19.
Но вообще, осенние рынки будут работать во всех районах столицы. На продуктовых ярмарках в Минске можно будет купить плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию от торговых и сельскохозяйственных организаций, предприятий потребкооперации, а также от фермерских хозяйств из разных регионов Беларуси.
В Минске стартует период сезонных ярмарок
Фото: Павел МАРТИНЧИК
По выходным ярмарки будут работать с 10 утра до 16.00 часов.
Ярмарка проходит на площадке у «Чижовка-арены»
Фото: Павел МАРТИНЧИК
По выходным ярмарки будут работать с 10 утра до 16.00 часов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Самая крупная проходит на площадке у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской 19.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Период сезонных ярмарок.
Фото: Павел МАРТИНЧИК