Фотофакт. В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции

В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выходные 12 - 13 сентября в Минске начали работать первые осенние ярмарки. Корреспондент «Комсомолки» пошел за сезонными витаминами в Чижовку.

Корреспондент «Комсомолки» пошел за сезонными витаминами в Чижовку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С утра на первых ярмарках еще немноголюдно, это замечают и продавцы: «В следующие выходные будет ажиотаж», - уверенно заявляют торговцы овощами и фруктами, исходя из многолетнего опыта.

С утра на первых ярмарках еще немноголюдно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Да и покупатели пока только присматриваются и прицениваются, уходят не с мешками картошки, а с арбузами и дынями - закупиться впрок будет еще время, а пока можно полакомиться бахчевыми.

Покупатели пока только присматриваются и прицениваются Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как раньше сообщали в Мингорисполкоме в выходные 12 и 13 сентября в Минске стартует период сезонных ярмарок. Самая крупная проходит на площадке у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской 19.

Но вообще, осенние рынки будут работать во всех районах столицы. На продуктовых ярмарках в Минске можно будет купить плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию от торговых и сельскохозяйственных организаций, предприятий потребкооперации, а также от фермерских хозяйств из разных регионов Беларуси.

В Минске стартует период сезонных ярмарок Фото: Павел МАРТИНЧИК

По выходным ярмарки будут работать с 10 утра до 16.00 часов.

Ярмарка проходит на площадке у «Чижовка-арены» Фото: Павел МАРТИНЧИК

По выходным ярмарки будут работать с 10 утра до 16.00 часов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самая крупная проходит на площадке у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской 19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции Фото: Павел МАРТИНЧИК