В Барановичах спустя месяц нашли водителя, который сбил милиционера 10 августа

Милиционер оказался на капоте, но травм не получил благодаря спецабмундированию. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Барановичах задержали водителя, который на следующий день после президентских выборов совершил наезд на правоохранителя в спецабмундировании, сообщила пресc-служба МВД в официальном Telegram-канале. Также правоохранители опубликовали видео наезда на своего коллегу.

Инцидент произошел 10 августа около 20.10 часов на улице Царюка. Водитель «Ауди 80» на видео выезжает в направлении трех милиционеров в шлемах, с дубинками в руках и в спецабмундировании, один из правоохранителей оказывается на капоте.

- Правоохранитель находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка в Барановичах. Благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил, - уточнили в пресс-службе.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.Его личность установили спустя месяц.

- На данный момент подозреваемый задержан. Это 24-летний горожанин, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Свою вину он признал, но объяснить причину наезда не смог, - добавили в МВД.

В отношении водителя возбудили уголовное дело, он помещен в ИВС.

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