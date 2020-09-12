«Киберпартизаны» взломали сайт «Белорусских лотерей», чтобы поздравить Тихановскую

"Кибрепартизаны" за последние несколько дней взломали пять сайтов государственных организаций и ведомств Беларуси Фото: pixabay

Сайт «Белорусских лотерей», который принадлежит Управлению делами президента, взломали в субботу, 12 сентября.

В разделе «Новости» этого сайта под заголовком «Жыве Беларусь» и изображением Погони на фоне бело-красно-белого флага появилось поздравление Светлане Тихановской.

- Кибер_партизаны поздравляют Светлану Тихановскую с Днем Рождения! Желаем стать президентом как можно скорее, - гласит текст сообщения.

Ранее этой же группой были взломаны сайты Управления делами президента, МВД, Академии МВД и Торго-промышленной палаты.

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Сейчас ресурс недоступен, в пресс-службе МВД сказали, что с ситуацией там разбираются (подробнее)