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«Киберпартизаны» взломали сайт «Белорусских лотерей», чтобы поздравить Тихановскую

Это уже пятый государственный сайт, взломанный за последние дни «киберпартизанами»
Ольга ШУМАНСКАЯОльга ШУМАНСКАЯ
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"Кибрепартизаны" за последние несколько дней взломали пять сайтов государственных организаций и ведомств Беларуси Фото: pixabay

"Кибрепартизаны" за последние несколько дней взломали пять сайтов государственных организаций и ведомств Беларуси Фото: pixabay

Сайт «Белорусских лотерей», который принадлежит Управлению делами президента, взломали в субботу, 12 сентября.

В разделе «Новости» этого сайта под заголовком «Жыве Беларусь» и изображением Погони на фоне бело-красно-белого флага появилось поздравление Светлане Тихановской.

- Кибер_партизаны поздравляют Светлану Тихановскую с Днем Рождения! Желаем стать президентом как можно скорее, - гласит текст сообщения.

Ранее этой же группой были взломаны сайты Управления делами президента, МВД, Академии МВД и Торго-промышленной палаты.

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