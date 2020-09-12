БТ обвиняет PandaDOC в финансировании женских маршей

В протестный месяц в Беларуси женские марши стали регулярными Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В своем сюжете БТ сообщает о том, что для финансирования маршей PandaDoc использовали Центр по защите прав женщин, зарегистрированный в Минске. .Такую информацию телеканал дает со ссылкой на оперативников.

- Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов. Но этот транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, - сообщает БТ.

По информации телеканала, в ноябре 2019 к директору ООО "Пандадок" Дмитрию Рабцевичу с просьбой оказать помощь в финансировании обратился директор американского офиса Центра по защите прав женщин Бибек Бхаттари.

- Как выяснили оперативники, руководитель минской дочки не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов, - заключает БТ.

Связь между пожертвованием в центр защиты прав и финансированием протестов оперативники установили на основании того, что Александра Декан, учредитель спонсированной организации – супруга Виктора Кувшинова - одного из руководителей PandaDOC и друга Микиты Микадо.

- Александра активная сторонница движения "Женская сила", которая поддерживает протесты в Беларуси. Это как раз те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Уже сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах, - резюмирует телеканал.

О конкретных фактах оплаты за участие в женских маршах в сюжете БТ не сообщается.

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