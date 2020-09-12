Женский марш прошел в Минске 12 сентября

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марш начался после полудня на Площади Свободы, где к этому времени собрались около 300 человек. Среди них была и известная активистка и участница протестов Нина Багинская. Милиционер в форме в мегафон сообщил, что акция несанкционированная и попросил участниц разойтись, участницы же в ответ скандировали: «Я гуляю», сообщают Naviny.by.

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так как акция анонсировалась как «самая шумная», участницы начали кричать, аплодировать и стучать в железные миски. Через несколько минут после этого приехали автозаки и автобусы, из которых вышли сотрудники ОМОНА, люди в гражданской одежде, а также неизвестные в балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков. Начались задержания участниц.

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики разбили женщин на несколько групп, после чего окружили их. Участницы акции стояли в сцепке и кричали: «Позор!».

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По информации портала Naviny.by, задержаны десятки человек. Задержания продолжались около получаса, силовики покинули площадь к 15.25. Вскоре на площадь вернулись люди. Они присоединились к колонне женщин, которая прошла по ул. Ленина из центра в сторону Немиги и подошли к Дворцу спорта.

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женский марш в Минске 12 сентября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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