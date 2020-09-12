Меркель: «Наше сердце бьется в такт с мирными демонстрантами в Беларуси»

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила восхищение протестующими Беларуси Фото: REUTERS

- Наше сердце бьется в такт с мирными демонстрантами. Достойно восхищения, с каким мужеством и решительностью они выходят на улицы за свободу и верховенство права, — заявила она в видеообращении по случаю Международного дня демократии, который отмечают 15 сентября, сообщают Naviny.by.

О работу во имя демократии в Беларуси в буквальном смысле вытирают ноги, - отметила Ангела Меркель.

- Мы в Германии счастливы, что демократия и свобода, правовое государство и общая политическая ответственность прочно укоренились у нас, - сказала канцлер Германии и подчеркнула, что ситуация в других государствах показывает, «что это не само собой разумеется».

Она отметила, что авторитарные государства могут быть экономически успешными и могут бросать вызов демократическим странам, однако, делают это за счет прав граждан. Но это не европейский путь.

- Поэтому в Германии и Европе тем более важно каждый день напоминать себе, каким великим завоеванием является демократия, - убеждена Меркель. - Демократические ценности стоит защищать всеми силами. Это становится еще более очевидным сейчас, когда мы с большой озабоченностью наблюдаем за развитием событий в Беларуси.

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