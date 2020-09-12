Лукашенко с силовиками обсудил действия белорусской армии на западной границе

Александр Лукашенко попросил доклад министра обороны и начальника штаба о предполагаемых действиях белорусской армии в ближайшее время Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Первым вопросом совещания стала ситуация на западной границе Беларуси.

Александр Лукашенко попросил доклад министра обороны и начальника штаба о предполагаемых действиях белорусской армии в ближайшее время.

- То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится, - цитирует слова Александра Лукашенко БелТА.

Если же на западной границе «происходят те же события, что и месяц тому назад», то нужно рассмотреть дальнейшую реакцию на происходящее.

- Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве, - добавил Александр Лукашенко.

Также на совещании обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, о ней доложил министр внутренних дел.

- Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю, - сказал Александр Лукашенко.

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