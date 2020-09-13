Старший вице-президент EPAM Богрецов: Власть разорвала с людьми контракт так же, как Колесникова - свой паспорт

Старший вице-президент EPAM уверен, что протесты в Беларуси никуда не исчезнут. Фото:

Старший вице-президент EPAM и член Координационного совета Максим Богрецов рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ», что протестные настроения в Беларуси останутся, даже если удастся разогнать всех активистов.

- Вы понимаете, что власть разорвала с людьми контракт, как Мария Колесникова - свой паспорт. На мелкие кусочки. И пожмякала, - отметил старший вице-президент EPAM.

Богрецов уверен, что протестные настроения останутся, несмотря на задержания активистов.

- Да, протесты можно попытаться приглушить, они будут волнообразными, но никуда не пропадут. Протесты могут принимать самые разные формы. Но они все равно будут.

У Максима Богрецова поинтересовались, чего он ждет от встречи Путина и Лукашенко в Сочи, которая состоится уже в понедельник, 14 сентября.

- Было бы очень хорошо, если бы Россия проявила нейтралитет на встрече, а не поддержку, - рассказал Богрецов.

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