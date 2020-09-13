В Буда-Кошелевском районе спасатели и милиция искали в лесу заблудившуюся семью

Спасатели, милиция и сотрудники лесхозов в Беларуси в сентябре активно выезжают на поиски людей, потерявшихся в лесу. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Буда-Кошелевском районе поисковой отряд занимался розыском заблудившейся в лесном массиве семьи, сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал спасателям поступил около 16.30 часов, звонил глава семьи – мужчина рассказал, что всей семьей они пошли в лес недалеко от деревни Городок и заблудились. В поисках участвовали спасатели, милиция и работники лесхоза. В 18.30 семью нашли – медпомощь никому не понадобилась.

В целом в МЧС отмечают, что в сентября резко участились случаи пропажи в лесу. Только 10 сентября на поиски людей спасатели по всей Беларуси выезжали 13 раз, на следующий день 11 сентября - 5 раз. В большинстве случаев поиски пропавших успешно завершаются в тот же день. Однако в тот же день не удалось найти пропавшего рядом с деревней Холодники Калинковичского района 73-летнего пенсионера, заблудившегося у деревни Барсеево Лиозненского района мужчину 1947-го года рождения, потерявшегося недалеко от деревни Мочулище Крупского района 83-летнего дедушку, а также 69-летнюю пенионерку, которая потерялась в лесу рядом с деревней Беляевка в Чечерском районе.

Их поиски продолжились на следующие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Минске начали работать осенние ярмарки сельхозпродукции.

Что продают на выходных на площадке у «Чижовка-Арены»? (подробности)

Видеофакт. В Светлогорске спасатели освобождали ногу из железной горки 7-летнему мальчику.

Мальчик карабкался на горку и застрял (подробности).