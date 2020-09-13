Министр обороны Хренин: Войска выведены из Гродненской области и возвращены в пункты постоянной дислокации

Хренин заявил, что войска из Гродненской области и возвращены в пункты постоянной дислокации. Фото: БелТА

Министр обороны Виктор Хренин после совещания с силовиками, которое проводил Александр Лукашенко 12 сентября, рассказал в эфире программы «Новости. 24 часа» на телеканале СТВ, что войска выведены из Гродненской области и возвращены в пункты постоянной дислокации.

- Комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на Гродненском направлении, уже свернут. Войска были возвращены в пункты постоянной дислокации, - заявил Хренин.

Он добавил, что Беларусь по-прежнему старается адекватно реагировать на все происходящее на границе.

- Мы видим, что движение войск НАТО происходит на соседней территории. Если говорить конкретно, то происходит переброска на полигон «Побрады», а он находится в 15 километрах от государственной границы, второго танкового батальона 69-го танкового полка США, - рассказал Министр обороны БелТА.

Он добавил, что белорусские военные отмечают активные полеты разведывательной авиации. Также, по словам Хренина, не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль госграницы.