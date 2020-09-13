Виктория Азаренко в третий раз проиграла в финале US Open

Виктория Азаренко не смогла победить 9-ую ракетку планеты в американском первенстве. Фото: The Guardian.

О том, что бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (сейчас 27-я в мировом рейтинге) в третий раз не смогла победить в финале одиночного разряда на открытом чемпионате США в Нью-Йорке, проинформировала БелТА.

Ночью на 13 сентября состоялся решающий матч Азаренко - Осака, и белорусская теннисистка уступила спортсменке из Японии. Надо сказать, что 9-я ракетка планеты 22-летняя Наоми Осака берет титул американского первенства не в первый раз, до этого, в 2018 году, ей удалось обыграть в финале американскую теннисистку Серену Уильямс, а в 2019-м она победила на Открытом чемпионате в Австралии.

- Это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться с Наоми еще в нескольких финалах. Дорога сюда была долгой, но это было весело, - прокомментировала The Guardian свой проигрыш Азаренко.

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