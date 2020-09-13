Погода в Беларуси на 14-20 сентября: В начале недели - бабье лето, потом - резкое похолодание

Еще немного тепла в середине сентября и почти без осадков - в Беларуси задержится бабье лето! Фото: Надежда БУТОВИЧ

Осень набирает обороты и входит в свои права - метеорологическое лето уступает свое место календарной осени. Какая погода ожидает белорусов на неделе с 14 по 20 сентября?

Пасмурные антициклоны покинули нашу страну, и бабье лето еще побалует теплом в начале следующей рабочей недели, сказал Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

В понедельник, 14 сентября, погодой будет управлять северо-восточная периферия антициклона с центром над Польшей. В этот день - преимущественно без осадков, только в северных регионах Беларуси возможны кратковременные дожди. Ночью температура опуститься до +7…+14 градусов. Днем будет гораздо теплее - +16…+ 23, а в юго-западных районах совсем по-летнему - до +24…+26.

Бабье лето сохранится до середины недели. Но уже в четверг, 17 сентября, и в пятницу, 18 сентября, погода начнет немного портиться. Погоду в Беларуси будут формировать область повышенного атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты. В эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны небольшие дожди, днем - даже грозы. По утрам будет туманно с видимостью до километра. Температура ночью и утром +7…+14, а в низких местах и того меньше - всего +3…+5. Однако днем воздух прогреется до +17…+23 градусов.

В выходные дни в Беларуси еще немного похолодает. Погодой будет управлять очередной антициклон. На субботу и воскресенье, 19 - 20 сентября, прогнозируется переменная облачность без осадков. Только в восточных регионах республики стоит ожидать кратковременные дожди. Средняя температура ночью +4…+9, но к середине дня потеплеет уже до +12…+17.

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