«Вам будет стыдно за то, что вы делаете»: Тихановская обратилась к сотрудникам ОМОНа

Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам ОМОНа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам ОМОНа и призвала их остановить насилие. Данное обращение было 12 сентября после задержаний участниц женского марша, который проходил в Минске.

- Вам будет стыдно за все то, что вы делаете сегодня. Я призываю вас остановиться. То насилие, которые вы применяете в отношении женщин, возмутительно, - заявила Тихановская.

Она добавила, что все те, кто совершает преступления против мирных протестующих, понесет за это ответственность.

Напомним, что 12 сентября в Минске прошел женский марш. На нем не обошлось без задержаний.

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