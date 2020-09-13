Лукашенко поздравляет пионеров: Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей Беларуси

Поздравляя пионеров, Лукашенко заметил, что в Беларуси - все условия для самореализации детей и молодежи.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
13 сентября Белорусская республиканская пионерская организация празднует свой юбилей - 30 лет со дня самоопределения организации. С торжественной датой пионерию Беларуси поздравил и глава страны, сообщила БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Как подчеркнул в поздравлении Лукашенко, День пионерской организации - праздник «талантливых и целеустремленных мальчиков и девочек», с гордостью носящих пионерский галстук. По словам президента, в целом эта дата является трогательной для многих поколений взрослых, в этот день они с теплотой вспоминают школьные годы.
- Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей родной Беларуси, которые всегда готовы быть первыми в учебе, спорте, культуре и искусстве, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, - уточнил Лукашенко и добавил, что в белорусской пионерской организации берегут и приумножают лучшие традиции детского движения.
Завершая поздравление, действующий президент не преминул уточнить, что в Беларуси созданы все условия, чтобы дети и молодежь могли успешно самореализоваться, они могут получить качественное образование, освоить любую профессию.
- Учитесь, дружите, уважайте старших и берегите нашу прекрасную Беларусь, - пожелал Лукашенко.
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