Лукашенко поздравляет пионеров: Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей Беларуси

Поздравляя пионеров, Лукашенко заметил, что в Беларуси - все условия для самореализации детей и молодежи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13 сентября Белорусская республиканская пионерская организация празднует свой юбилей - 30 лет со дня самоопределения организации. С торжественной датой пионерию Беларуси поздравил и глава страны, сообщила БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Как подчеркнул в поздравлении Лукашенко, День пионерской организации - праздник «талантливых и целеустремленных мальчиков и девочек», с гордостью носящих пионерский галстук. По словам президента, в целом эта дата является трогательной для многих поколений взрослых, в этот день они с теплотой вспоминают школьные годы.

- Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей родной Беларуси, которые всегда готовы быть первыми в учебе, спорте, культуре и искусстве, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, - уточнил Лукашенко и добавил, что в белорусской пионерской организации берегут и приумножают лучшие традиции детского движения.

Завершая поздравление, действующий президент не преминул уточнить, что в Беларуси созданы все условия, чтобы дети и молодежь могли успешно самореализоваться, они могут получить качественное образование, освоить любую профессию.

- Учитесь, дружите, уважайте старших и берегите нашу прекрасную Беларусь, - пожелал Лукашенко.

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