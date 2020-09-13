Под Лидой 55-летняя женщина не справилась с управлением и автомобиль перевернулся. Ее спас ремень безопасности

Под Лидой 55-летняя женщина не справилась с управлением и автомобиль перевернулся. Фото: "Лидская газета"

Под Лидой автомобиль «Фиат» съехал в кювет и перевернулся. За рулем находилась 55-летняя женщина. Об этом сообщает «Лидская газета».

- Инцидент произошел в пятницу, 11 сентября. Женщина в какой-то момент не справилась с управлением. Она не пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности, - рассказал инспектор ДПС ОГАИ Лидского РОВД Сергей Кушель.

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