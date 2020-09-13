МВД: На акциях протеста, которые прошли в Беларуси 12 сентября, были задержаны 114 человек. Из них 87 будут судить

В МВД рассказали, что на акциях протеста, которые прошли в Беларуси 12 сентября, были задержаны 114 человек, 99 из которых - в Минске. Из них 87 были отправлены в места содержания задержанных до суда. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Всего в акциях протеста приняли участие не более 1700 человек. Их (протестных акций. - Ред.) было 12, и они прошли в пяти регионах страны. Что касается Минска, то на акцию протеста на площади Свободы собралось около 100 человек, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Колонна девушек прошла по улицам Минска Фото: Павел МАРТИНЧИК

Она добавила, что некоторые участники акции протеста хватали сотрудников милиции за форму, срывали с них медицинские маски, а также препятствовали движению служебного транспорта.

Пресс-секретарь МВД рассказала, что две колонны протестующих прошли по улице Немига в направлении проспектов Победителей и Независимости. Затем они проследовали в сторону площади Я. Коласа. После этого, по словам Чемодановой, они развернулись в обратном направлении и разошлись возле улицы Козлова.

Ольга Чемоданова также рассказала об инциденте, который произошел в Гродно 12 сентября.

- На улице Советской сотрудник милиции документировал нарушения на акциях протеста. В какой-то момент к нему подошла женщина и сорвала с него медицинскую маску. В отношении нее уже начат административный процесс за мелкое хулиганство и участие в несанкционированном мероприятии, - отметила пресс-секретарь МВД.

Помимо акций протеста в стране 12 сентября прошли и акции в поддержку мира, спокойствия и безопасности. Всего, по словам Ольги Чемодановой, их было семь. Мероприятия прошли в трех регионах страны, и в них приняло участие более 50 тысяч человек.