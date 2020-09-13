Адвокат политтехнолога Шклярова рассказал, что у него держится температура под 39 градусов и сломан палец. Фото: "Беларуская праўда"

Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал, что у него с 8 сентября держится температура под 39 градусов, а также сломан палец. Гашинский, как сообщает портал tut.by, узнал о плохом состоянии своего подзащитного 11 сентября, когда его посещал.

- К Шклярову долгое время никто не приходил. Медицинскую помощь ему не оказывали. Только на третьи сутки, когда состояние Виталия стало уже критическим, ему дали жаропонижающее средство и разрешили постельный режим, - рассказал Гашинский.

По словам адвоката, подзащитный ему рассказал, что мог, возможно, заразиться коронавирусом от постоянно меняющихся сокамерников.

- Тест на коронавирус Шклярову делать отказываются. Также он попросил, чтобы ему сделали или флюорографию, или КТ, но и в этом было отказано. Тогда я подошел к начальнику медицинской части и стал требовать, чтобы он лично пошел и осмотрел Виталия. Чтобы хоть какие-то меры были предприняты для того, чтобы моего подзащитного начали лечить, - заявил адвокат.

Начали ли лечить Шклярова, Гашинский сможет узнать в понедельник, 14 сентября.

Посещая своего подзащитного, адвокат заметил, что у него на ноге сломан палец.

- Шкляров рассказал мне, что рентген ему сделали, на котором и подтвердился перелом пальца. Однако никакого лечения ему не проводили и гипс не наложили, - пояснил Антон Гашинский.

Напомним, что политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Его обвиняют в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок.