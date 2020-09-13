В Госпогранслужбе Украины рассказали, что на границе с Беларусью усилены меры безопасности Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что на границе с Беларусью усилены меры безопасности. Ситуация остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану. Были привлечены дополнительные резервы, в числе которых подразделения «Дозор» и Кинологический учебный центр. За воздушным пространством следят сотрудники пограничной авиации при помощи специальных летательных аппаратов. Что касается водной границы, то дополнительно применяются катера Safe Boat 27, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что данные мероприятия проводятся для того, чтобы избежать возможных провокаций, в числе которых может быть и незаконное пересечение границы группами лиц.

- На данный момент также проводится постоянное патрулирование пограничными нарядами вместе со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются специальные средства наблюдения, авиационный и автомобильный транспорт, - отметили в Госпогранслужбе Украины.

В ведомстве напомнили, что протяженность белорусско-украинской границы составляет более одной тысячи километров.