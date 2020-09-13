Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники

Так проходили учения "Славянское братство" в 2018 году. Фото: пресс-служба МО РФ.

С 14 по 25 сентября пройдут совместные белорусско-российские учения «Славянское братство». Как пишет Интерфакс, в этом году участие в них примут более 800 военнослужащих двух стран, около 170 единиц боевой и специального назначения техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М, а также бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения. Россия для участия в учениях пришлет 300 военнослужащих.

- После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации, - подчеркивают в Минобороны России. Кроме этого, отмечается: учения не направлены против других стран, а проводятся по контртеррористической тематике. В прошлом году учения проводились в Сербии, однако не так давно сербский министр обороны Александр Вулин сообщил, что Сербия в ближайшие полгода не будет участвовать в международных военных учениях, в том числе по линии ОДКБ.

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