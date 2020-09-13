Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 сентября 2020 года: еще 198 новых случаев коронавируса за сутки и 6 умерших

За сутки медики сделали более 12,5 тысячи тестов на COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 13 сентября, пресс-служба Минздрава обнародовала актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Суточный прирост составил 198 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 74 тысячи 173 человека.

- За последние сутки выздоровели и были выписаны 37 пациентов, - сообщили в Минздраве статистику по выздоровевшим.

Всего же ковидом в Беларуси переболели и были выписаны 72 тысячи 584 пациента.

Продолжают медики проводить тестирование - более 12,5 тысячи тестов проведено за сутки. С начала пандемии - 1 миллион 654 тысячи 618 тестов на коронавирус.

К сожалению, в Минздраве сообщили и о еще 6 умерших от коронавируса больных. Всего же с начала распространения COVID-19 в Беларуси скончались 750 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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