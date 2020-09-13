Авария в районе Ждановичей: машина ГАИ, сопровождавшая колонну спецтехники, столкнулась с легковушкой

Фото: МВД

Около полудня 13 сентября колонна спецтехники двигалась по Молодечненской трассе в сторону въезда в Минск недалеко от Ждановичей. Колонну сопровождала машина ГАИ - служебная Geely, которая столкнулась с легковым автомобилем Toyota.

- Транспорт ГАИ двигался с включенными проблесковыми маячками по съезду с внешнего кольца, выехал в первую полосу улицы Тимирязева по направлению к городу. В этот момент произошло столкновение с Toyota, водитель которой ехал со стороны Ратомки, - приводит слова пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой tut.by

- Оба водителя доставлены в медицинские учреждения. У обоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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