И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич о пандемии COVID-19 в Беларуси: Мы достойно прошли этот этап, с общей победой

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И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич дал большое интервью главному редактору издания «Медицинский вестник».

В рамках беседы Пиневич дал оценку тому, как Беларусь пережила пандемию коронавируса.

- Мы подведем итоги работы в условиях пандемии при отдельном детальном разговоре. Мы достойно прошли этот этап, с общей победой, с мобилизацией ресурсов внутри системы и со стороны государства в целом, - отметил и.о. министра.

- Мы подвергли анализу наши ошибки - объективные и субъективные. Данный анализ лег в основу мероприятий в нынешнем осеннем периоде. Окончательная же оценка, это говорят и эксперты ВОЗ, будет возможна не ранее второго полугодия 2021 года, - сказал Дмитрий Пиневич.

Кроме этого, он высказался и о текущей общественно-политической ситуации в Беларуси.

- Попытка подвергнуть ревизии нынешнюю социально-политическую модель государства - это не угроза для управленческой вертикали и Минздрава в том числе. Это прежде всего негативная перспектива для медицинского сообщества, если иметь в виду не отдельных ее представителей, а целый срез. Это потеря интенсивности международных коммуникаций и профессионального развития в итоге.

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