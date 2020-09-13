Две ночи провела в лесу под сосной: в Чечерском районе заблудилась пенсионерка

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Днем 11 сентября в Чечерский РОВД поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что вместе со своей 69-летней подругой пошла в лес за грибами. Последняя около 15.00 потерялась в лесу недалеко от деревни Загорье.

Из сотрудников местного РОВД, МЧС, лесников и волонтеров была сформирована поисковая группа, которая на протяжении суток безуспешно прочесывала лес. Чуть позже к поиску пенсионерки подключились ее родственники и знакомые.

По информации УВД Гомельского облисполкома, около 13.00 13 сентября пропавшая была найдена: она вышла из леса недалеко от выселенной деревни Солтановка, которая находится примерно в трех километрах от того места, где женщина потерялась. Ее заметил поисковой отряд.

По словам пенсионерки, две ночи она провела под сосной, питалась той домашней едой, которую взяла с собой.

Сообщается, что состояние пенсионерки хорошее, ее здоровью ничего не угрожает. От помощи медиков она отказалась. После общения с сотрудниками милиции родственники забрали ее домой.

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