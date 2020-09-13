Пожар в Гомеле: в огне погиб мужчина

ФОТО: МЧС

Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, при пожаре в Гомеле погиб 55-летний мужчина. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около 4 утра 13 сентября: горела одна из квартир в трехквартирном жилом доме, расположенном на улице Горького.

Один из жильцов дома, почувствовав запах дыма из соседней квартиры, смог попасть в комнату. В задымленном помещении он обнаружил 55-летнего хозяина квартиры, который лежал на полу в бессознательном состоянии. Сосед вынес его на улицу, однако приехавшие на место происшествия медики помочь ему не смогли, была констатирована смерть. Про погибшего известно немногое: он нигде не работал, проживал один. В числе приоритетных версий произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.

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