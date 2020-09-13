Меняются требования к тем, кто едет в Литву

Теперь каждому, кто направляется в Литву, нужно будет в обязательном порядке получить QR-код Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 10 сентября Минсктранс возобновил транспортное сообщение с Литвой: автобусы ездят туда ежедневно.

И вот теперь, как сообщили в Минстрансе, посадка в них пассажиров в автобусы, следующие в населенные пункты соседней страны, будет осуществляться только при наличии QR-кода. Получить его должен будет каждый пассажир самостоятельно. Для этого нужно заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья Литвы. Анкету можно заполнить на русском, литовском и английском языках.

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