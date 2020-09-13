Семнадцатилетний бесправник спровоцировал погоню в Житковичском районе

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Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, в отношении 17-летнего бесправника, который спровоцировал погоню в Житковичском районе, сотрудники ГАИ составили сразу 7 протоколов.

События развернулись в Турове еще вечером 6 сентября. В поле зрения сотрудников Госавтоинспекции попал тонированный ВАЗ 2106 без регистрационных номеров. Сотрудники ГАИ потребовали остановить машину, однако водитель требование проигнорировал. Началась погоня, в том числе и по полю: ВАЗ в какой-то момент времени съехал с дороги и скрылся. Догнать его не удалось. Однако 13 сентября в милиции сообщили о том, что личность нарушителя установлена. Им оказался 17-летний житель Брестской области, в марте 2020 года он уже привлекался к административной ответственности – так же за езду без прав.

В этот раз в отношении резвого бесправника было составлено сразу семь административных протоколов.

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