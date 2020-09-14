В МВД Беларуси подтвердили стрельбу в Минске и назвали число задержанных

МВД опровергает информацию о применении светошумовых гранат в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В МВД Беларуси подтвердили стрельбу на акции протеста в столице и сообщили о том, что было задержано более 400 граждан, сообщает ria.ru.

Как рассказали в министерстве, один из силовиков сделал предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это случилось, когда участники протеста попытались отбивать задержанных.

При этом ведомством еще раз была опровергнута информация о якобы применяемых сотрудниками правоохранительных органов светошумовых гранатах для разгона протестующих.

По состоянию на вечер 13 сентября, в Минске на протестах было задержано более четырёх сотен участников, рассказали в МВД.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома, рассказала источнику, что данные о пострадавших на демонстрациях в Минске у неё отсутствуют.

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