В МВД Беларуси подтвердили стрельбу в Минске и назвали число задержанных

МВД опровергает информацию о применении светошумовых гранат в Минске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В МВД Беларуси подтвердили стрельбу на акции протеста в столице и сообщили о том, что было задержано более 400 граждан, сообщает ria.ru.
Как рассказали в министерстве, один из силовиков сделал предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Это случилось, когда участники протеста попытались отбивать задержанных.
При этом ведомством еще раз была опровергнута информация о якобы применяемых сотрудниками правоохранительных органов светошумовых гранатах для разгона протестующих.
По состоянию на вечер 13 сентября, в Минске на протестах было задержано более четырёх сотен участников, рассказали в МВД.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома, рассказала источнику, что данные о пострадавших на демонстрациях в Минске у неё отсутствуют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
МВД: На акциях протеста, которые прошли в Беларуси 12 сентября, были задержаны 114 человек. Из них 87 будут судить
В Минске были задержаны 99 человек (подробности).