Дмитрий Басков: Беларусь может провести чемпионат мира по хоккею и без Латвии

Еще в прошлом месяце премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом было заявлено о намерении отказа страной совместного с Беларусью турнира по хоккею по политическим мотивам. Фото: hockey.by

«Беларусь планирует совместное проведение первенства мира по хоккею 2021 года с Латвией, даже несмотря на то, что в спорт всё активнее вмешивается политика. Но столица Беларуси может, если наступит необходимость, и сама справится с ролью хозяина чемпионата, если Рига всё-таки решит отказаться», - заявил председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков в эфире телеканала Беларусь 1.

Он отметил, что оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Беларуси уважает своих латвийских партнеров и болельщиков страны-соседа.

«Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы этот совместный чемпионат не состоялся», — подчеркнул новый глава белорусской федерации хоккея.

Но всё же Басков не стал отрицать наличия у организаторов так называемого «плана Б» — самостоятельного проведения чемпионата мира в случае отказа Латвии.

Еще в прошлом месяце премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом было заявлено о намерении отказа страной совместного с Беларусью турнира по хоккею по политическим мотивам. Причем еще за день до этого подобный шаг даже «не рассматривали» в латвийской хоккейной федерации. Ранее на матч Континентальной хоккейной лиги с «Динамо» не прилетел хельсинкский «Йокерит». За это им засчитали техническое поражение.

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