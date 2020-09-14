Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Главами государств будут обсуждаться состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематика союзных отношений. Фото: kremlin.ru

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В российском Сочи состоится встреча президента Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры будут проходить в формате «один на один».

В пресс-службе также сообщили, что главами государств будут обсуждаться состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематика союзных отношений. Также ими будет рассмотрена международная проблематика и ситуация в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Встреча была запланирована заранее. В последний раз президенты встречались в конце июня. Тогда они принимали участие в торжественном открытии ржевского Мемориала советскому солдату.

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Президент добавил, что он специально для этого отправил своего сына, который работает советником по безопасности (подробности).