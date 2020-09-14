«Борщ, шницель, каша гречневая». Начальник ЦИП на Окрестина в Минске рассказал об условиях содержания задержанных

Корреспонденту телеканала СТВ показали камеру на Окрестина. Фото: кадр из видео СТВ.

Начальник центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске Евгений Шапетько показал журналиту телеканала СТВ, как устроен изолятор изнутри. Репортаж вышел в эфир 13 сентября.

По словам Евгения Шапетько, в этот день из 110 койкомест накануне, 12 сентября¸ были заняты 109, в основном это были люди, задержанные во время маршей протеста.

Начальник ЦИП рассказал, что условия содержания задержанных соответствуют требованиям законодательства – в камерах есть кровати, скамейки, тумбочки для хранения личных вещей, обогреватели, краны с горячей и холодной водой и санитарные узлы и заверил, что задержанным всегда предоставляется постельное белье.

На вопрос о питании задержанных Евгений Шапетько ответил, что три раза в день еда доставляется из столовой завода «Горизонт» и огласил меню того дня, когда снимался репортаж. Так, по его словам, на завтрак задержанные получили макароны с котлетой, соленый огурец и белый хлеб, а на обед – борщ, гречневую кашу с рыбным шницелем и кисель.

На вопрос журналиста телеканала СТВ о том, были ли на Окрестина пытки и издевательства над задержанными во время протестных акций, ответил заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль.

-Не было. Здесь пыток, издевательств никаких не было. Была проблема с перенаполнением, конечно. Не рассчитано здание на столько людей. Но с учетом этого количества содержали задержанных, - сказал Глеб Дриль.

По информации МВД, 13 сентября в Минске на акциях протеста задержали более 400 человек.

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