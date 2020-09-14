В Минске спасатели два раза выезжали тушить входные двери, подозревают поджоги

В Минске ночью два раза поджигали входные двери. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

За сутки минским спасателям пришлось два раза выезжать на похожие вызовы – горели входные двери.

По сообщению пресс-службы МЧС, одно возгорание случилось в Партизанском районе, другое – в Московском. В 02.52 на пульт позвонили с улицы газеты «Звязда». В доме №37 загорелась деревянная дверь, ведущая в тамбур, где расположены шесть квартир. Дверь повреждена огнем.

Через несколько часов, в 06.50 поступило сообщение из дома 45 по улице Запорожской – там горела обшивка входной деревянной двери. Общая площадь возгорания – около половины квадратного метра. Никто не пострадал, дверь повреждена.

В обоих случаях предполагается поджог.

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