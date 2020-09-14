Караник рассказал, что вторая волна коронавируса в Беларуси будет менее масштабной

Большое количество граждан, которые особо восприимчивы к болезни, уже переболели и приобрели иммунитет, поэтому вторая волна в нашей стране ожидается менее масштабная Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ заявил, что ожидаемая вторая волна эпидемии COVID-19 будет менее масштабной за счет сформировавшейся иммунной прослойки в белорусском обществе. Напомним, до назначения губернатором Гродненской области Владимир Караник являлся министром здравоохранения.

Он подчеркнул, что большое количество граждан, которые особо восприимчивы к болезни, уже переболели и приобрели иммунитет, поэтому вторая волна в нашей стране ожидается менее масштабная.

Глава Гродненщины сказал, что в Республике Беларусь старались проводить эффективные, а не эффектные мероприятия в борьбе с COVID-19.

По его словам, сейчас даже на различных оппозиционных сайтах пишут, что шведский опыт борьбы с коронавирусом оказался наиболее рациональным. Он также подчеркнул, что с этим согласилась и Всемирная организация здравоохранения.

- Я понимаю, что многие пока не готовы признать, что Беларусь пошла верным путем, - сказал Караник. Ранее он тоже выражал надежду, что такой, как сейчас, масштабной волны заболеваемости не будет.

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Владимир Караник заверил, что вторая волна вируса если и будет, то менее серьезная, а наша система здравоохранения готова к ней лучше, чем к первой (подробности).