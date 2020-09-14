В Витебске неизвестный пешеход попал под машину, ГАИ ищет свидетелей

Если вы что-то знаете о том,как произошло это ДТП, позвоните в ГАИ! Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В Витебске Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 13 сентября около 7 часов вечера.

Авария случилась на проспекте Фрунзе, недалеко от дома №32. 40-летний мужчина управлял автомобилем Mercury. Когда он проезжал пешеходный переход, совершил наезд на молодого человека, который переходил дорогу.

- Молодой человек получил травмы, он госпитализирован. Личность пострадавшего пешехода устанавливается, - рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. ГАИ просит очевидцев или тех, кто располагает какой-то информацией о происшествии, обращаться в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.