За минувшие выходные, 12 - 13 сентября, в Беларуси задержано 10 журналистов. Они сейчас в изоляторах в ожидании судов

После задержания, некоторых журналистов, спустя несколько часов, отпустили домой Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие выходные, в период с 12 по 13 сентября, задержанные в Беларуси остаются в изоляторах, ожидают судов 10 журналистов, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

По данным портала, в Минске сейчас силовики удерживают Екатерину Андрееву, Максима Горченка, Александра Васюковича, Владимира Гридина, Егора Калягина, в Гомеле - Ларису Щирякову и Андрея Толчина, в Могилеве - Алеся Соболевского, в Витебске - Дмитрия Казакевича, в Бобруйске - Александра Чигиря.

В выходные в Минске силовые структуры также задержали журналистку Татьяну Гаргалык, корреспондента телеканала «Белсат» Артема Ляву, у которого изъяли автомобиль, ноутбук и телефон, заместителя главного редактора сайта «Наша Ніва» Дмитрия Панковца и главного редактора сайта dev.by Наталью Провалинскую. Всех их через несколько часов отпустили домой.

В ходе вчерашнего "Марша героев" в стране всего было задержано около 450 человек, в том числе в Минске, по данным МВД на 19.00, около 400.

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Ему отвели пять минут на сборы, а после повезли во Фрунзенское РУВД (подробности).