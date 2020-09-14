Итоги протестного воскресенья в Беларуси: задержано более 700 человек, в Бресте применяли водомет

В Минске, Бресте и других городах страны 13 сентября прошли протестные акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МВД подвело итоги очередного протестного воскресенья в Беларуси. В разных городах по всей стране 13 сентября в митингах и шествиях участвовало не более 22 тысяч человек - такую цифру дает ведомство, в Минске - до 15 тысяч.

В Минске колонна протестующих шествовала по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей в сторону Дроздов, а потом развернулась в обратном направлении, когда встретилась с милицией.

В Бресте протестующие заняли проезжую часть на перекрестке проспекта Машерова с бульваром Шевченко. Движение оказалось блокировано, и милиция применила водомет. За этим последовали задержания. В Витебске, по данным МВД, мужчина сорвал с сотрудника жетон и видеорегистратор, в Новополоцке повреждены три служебных авто.

В Могилеве милиция зафиксировала нападение на сотрудника в ТЦ "Атриум" - повреждена форма, сорван видеорегистратор.

Всего за воскресенье задержаны 774 человека, из них в Минске - более 500. До суда в изоляторах временного содержания на ночь остались 544 человека.

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