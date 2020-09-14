Генпрокуратура об участии детей в протестных акциях: ребенка могут изъять из семьи

В Генеральной прокуратуре предупредили, что у родителей, чьи дети участвуют в акциях протеста, могут изымать детей на полгода, если другие меры воздействия не окажут эффекта. Фото: кадр из видео СТВ.

Во время протестных акций происходит нарушение прав ребенка, заявил в интервью телеканалу СТВ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси Алексей Подвойский.

Подвойский отметил, что во время таких акций нет возможности обеспечить безопасность ребенка. Он также рассказал, как правоохранительные органы работают с родителями детей и подростков, участвующих в акциях протеста.

- Первое - с ними проводятся беседы, разъяснения, им поясняют, что да как и какие последствия правовые. Второй момент - прокурор, например, помимо всего выносит официальное предупреждение. Но если это не является для них каким-то звоночком, то у нас есть еще органы опеки и попечительства, которые тоже понимают, что есть элементы ненадлежащего воспитания со стороны родителей. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка, - рассказал сотрудник Генпрокуратуры. Он отметил, что предупреждения получили уже более сотни родителей и детей.

В крайнем случае ребенка могут изъять из семьи и поместить на полгода в приют или замещающую семью. В это время с родителями будут проводить работу, чтобы вернуть ребенка в семью, объяснил Алексей Подвойский.

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